“Se fossi la conduttrice…”: Barbara D’Urso si “ribella” a Ballando

Scintille a Ballando con le Stelle con Barbara D’Urso che ha risposto dopo essere stata pizzicata dalla giuria, in particolare da Selvaggia Lucarelli.

Dopo il “vaffa” della prima puntata con tanto di risposta nei giorni seguenti della Lucarelli, ecco un nuovo faccia a faccia tra Barbara D’Urso e la giudice di Ballando con le Stelle nella seconda serata della trasmissione di Rai 1. Sebbene i toni non siano stati chissà quanto accesi, le scintille e la tensione si sono visti lontano un miglio…

Selvaggia Lucarelli punge Barbara D’Urso

Il tanto atteso duello a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso sta piano piano iniziando. Al netto del siparietto della prima puntata, con il passare delle ore il confronto sembra potersi farsi sempre più acceso. La conferma è arrivata dalla seconda serata del programma con la giudice che ha pizzicato la concorrente.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Dopo l’esibizione di Carmelita e Pasquale La Rocca, come sempre è stato tempo di commenti da parte della giuria. Tra questi è spiccato quello della Lucarelli che con fare molto sereno, ma con una evidente nota di pepe, ha fatto una riflessione con tanto di domanda. “Mi sono chiesta, se Barbara D’Urso fosse la conduttrice di questa edizione di Ballando con le stelle sarebbe contenta di Barbara? Secondo me… È come se ancora dovesse succedere qualcosa, non ti basterebbe quello che hai dato, sento che manca qualcosa”.

La risposta a Ballando

La Lucarelli ha voluto sicuramente stuzzicare la concorrente ma anche stimolarla a dare qualcosa di più in vista delle prossime puntate che la vedranno protagonista. In questo senso, la D’Urso non si è fatta perdere l’occasione per rispondere a tono: “Se io fossi la conduttrice, sarei contenta di Barbara D’Urso perché non è vero che so ballare, perché mi sto mettendo in gioco e lo sto facendo con tutta l’anima”. La giudice non è sembrata soddisfatta della risposta e Carmelita ha chiosato: “Non ti preoccupare, è solo la seconda puntata…”. Insomma, se ne potranno vedere delle belle più avanti.