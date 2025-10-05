Sembrano esserci importanti novità televisive in casa Rai con un volto Mediaset chiamato ad essere protagonista: cosa filtra su Maria De Filippi.

Si stanno moltiplicando le voci sulla nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani che sembra essersi piano piano definita con puntate e primi ospiti. Proprio in questo senso, è arrivata una indiscrezione che avrebbe davvero del clamoroso se confermata: Maria De Filippi potrebbe aver accettato la corte della giornalista di Rai 2.

Maria De Filippi e il corteggiamento di Belve

Potrebbe essere andato a buon fine il corteggiamento di Francesca Fagnani e di Belve nei confronti di Maria De Filippi. Ebbene sì, perché la conduttrice e giornalista della trasmissione di Rai 2 non ha mai nascosto la propria intenzione di portare nella sua trasmissione la Queen di Mediaset e dare vita ad una intervista unica.

Francesca Fagnani alla conduzione del programma televisivo Rai ‘Belve’ – www.donnaglamour.it

In passato proprio la Fagnani aveva dichiarato senza giri di parole al Corriere della Sera: “Sono una sua grande fan, Maria De Filippi è una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone […]”. Proprio in questo senso, complimento di qua, e sorriso di là, ecco che la Fagnani sembra essere riuscita nel suo intento.

Il colpaccio di Francesca Fagnani

Come riportato da Adnkronos, la conduttrice di Belve “è riuscita nell’impresa” che riguarda appunto la Queen di Mediaset. “Dopo anni di corteggiamento serrato la conduttrice di ‘Belve’ avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua partecipazione all’edizione del programma che prenderà il via il prossimo 28 ottobre. Naturalmente, dalle due regine del top secret e dai loro entourage non arriva per ora alcuna conferma. Ma secondo indiscrezioni insistenti la cosa sarebbe in cantiere”, ha fatto sapere il media. In questo senso potrebbe avere ancora più significato la partecipazione già avvenuta della Fagnani ad Amici nella prima puntata della nuova edizione… Staremo a vedere quando arriverà l’eventuale ufficialità.