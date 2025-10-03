Belve, Francesca Fagnani è pronta: l’annuncio sulla nuova edizione

Sta per partire una nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani su Rai 2. In queste ore sono arrivate novità importanti sulle date d’inizio.

Si stanno moltiplicando i rumors in merito alla prossima edizione di Belve e alle interviste di Francesca Fagnani. Non solo le voci in merito ai possibili ospiti, ma anche quelle sulla data di inizio e la composizione dell’edizione del programma tra la versione standard e quella Crime che ha avuto parecchio successo l’anno passato.

Belve: Francesca Fagnani pronta alla nuova stagione

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di Belve che, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere inizio il prossimo 28 ottobre. Francesca Fagnani è sicuramente prontissima per dare vita ad una nuova annata di interviste “animalesche” che vedranno protagonisti volti del mondo dello spettacolo e non solo.

Francesca Fagnani conduce Belve il 26 maggio 2025, Roma. – www.donnaglamour.it

In questo senso, sono diverse le indiscrezioni relative ai nomi che potrebbero sedersi nello sgabello: si parla di Belen Rodriguez, ma anche di Barbara D’Urso. Da non escludere pure Rocio Munoz Morales dopo il caso che l’ha vista coinvolta con lo scandalo Bova. Ad ogni modo, adesso, l’attenzione sembra essersi spostata sulla composizione delle puntate della prossima edizione del programma che sarà divisa tra quella standard e quella Crime.

I dettagli sul programma di Rai 2

Stando alle anticipazioni fornite da Adnkronos, infatti, pare che la prossima stagione di Belve con Francesca Fagnani sarà suddivisa in due fasi. “La nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off ‘Belve Crime‘, testato con successo sul finale dell’ultima edizione e dedicato ad interviste ai protagonisti di storie criminali che hanno particolarmente colpito l’opinione pubblica”. Al momento si attendono conferme ma siamo sicuri che molto presto la padrona di casa si sbilancerà comunicando informazioni utili per tutti i telespettatori di Rai 2.