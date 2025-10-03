Bjorn Borg racconta la sua turbolenta storia con Loredana Bertè e le accuse che segnarono il loro matrimonio.

Nell’autobiografia “Battiti“, Bjorn Borg, leggenda del tennis mondiale, ha deciso di raccontare senza filtri i momenti più difficili della sua vita. Tra depressione, dipendenze e la rinascita accanto alla moglie Patricia, trova spazio anche la sua relazione con Loredana Bertè, cantante italiana con cui visse tre anni di matrimonio intenso e tormentato. Le sue parole riportano a galla una storia fatta di passioni forti, ma anche di incomprensioni e accuse che ebbero ripercussioni pesanti sulla sua carriera e sulla sua libertà personale.

Bjorn Borg: “Se sono vivo lo devo a Loredana Bertè”

Tra le pagine del libro, Borg ricorda un episodio del 1989, quando fu proprio Loredana Bertè a salvarlo in un momento critico.

“Se oggi sono vivo lo devo a lei” confessa l’ex campione, ricordando il giorno in cui la cantante lo trovò privo di sensi nel letto della loro casa di Milano e chiamò i soccorsi.

Bjorn Borg

All’epoca si parlò di tentato suicidio, ma Borg chiarisce che fu un mix di droghe, pillole e alcol a ridurlo in quello stato. La dipendenza dalle sostanze, confermata anche dalla stessa Bertè in un’intervista televisiva, segnò profondamente la loro relazione.

“Preferiva la cocaina a me, non potevo accettarlo” aveva raccontato la cantante a Belve, attribuendo proprio a quel vizio la fine del matrimonio.

“Loredana Bertè ha cercato di denunciarmi più volte”

La separazione non pose fine alle tensioni tra i due. Nell’autobiografia, Borg sostiene che la Bertè abbia cercato in più occasioni di denunciarlo, arrivando persino ad accusarlo di bigamia quando sposò la sua attuale moglie.

“Lei ha continuato fino a oggi a crearmi problemi. Per anni mi è stato impedito di mettere piede in Italia, avrei rischiato l’arresto. Per fortuna tutto è andato in prescrizione” scrive l’ex tennista.

Nonostante questo racconto segnato da conflitti e dolore, resta l’immagine di un amore profondo. La stessa Bertè, nell’intervista con Francesca Fagnani, aveva ammesso senza esitazioni: “Bjorn rimane l’amore più grande della mia vita e finora nessuno lo ha sostituito“.