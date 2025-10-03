“Non è il nuovo Pippo Baudo”: Carlo Conti rivela cosa pensa di Stefano De Martino

Carlo Conti elogia Stefano De Martino ma frena sui paragoni con Baudo, Corrado, Mike e Tortora: le parole del conduttore.

Carlo Conti, pronto a tornare alla guida del Festival di Sanremo 2026, non si è limitato a parlare delle canzoni in gara, ma ha affrontato anche il tema di uno dei volti più discussi della televisione italiana: Stefano De Martino. Nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il conduttore toscano ha espresso un giudizio sul percorso del collega, sottolineandone le qualità, ma senza risparmiare una riflessione sui paragoni spesso troppo azzardati.

Carlo Conti elogia Stefano De Martino

Alla domanda sul futuro di De Martino, spesso definito da alcuni come “il nuovo Baudo“, Conti ha risposto con parole che hanno colpito per equilibrio e chiarezza: “Stefano ha tempi, presenza, disciplina e regole che gli vengono dal ballo. Ha tutte le caratteristiche per fare bene come sta già dimostrando“. Un giudizio che evidenzia il talento e la professionalità dell’ex ballerino, ormai sempre più lanciato nel ruolo di conduttore televisivo.

Stefano De Martino in giacca e cravatta ad Affari Tuoi – www.donnaglamour.it

Carlo Conti ha voluto rimarcare come De Martino stia dimostrando di avere le carte in regola per consolidarsi come volto di punta, riconoscendogli quella preparazione e quella serietà che derivano dal suo percorso artistico e dalla disciplina del ballo, trasformata in un metodo anche davanti alle telecamere.

I paragoni con i grandi conduttori del passato

Pur riconoscendo il valore del collega, Carlo Conti ha però frenato sugli accostamenti con i grandi nomi della storia della televisione italiana: “Credo che di personaggi come Baudo, Corrado, Mike e Tortora non possano esserci eredi: loro sono i senatori che hanno insegnato a tutti noi“.

Un commento che chiarisce la posizione del conduttore: Stefano De Martino può crescere, affermarsi e scrivere il suo percorso, ma non esistono “eredi” dei grandi senatori della TV.