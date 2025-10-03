Cecilia Rodriguez mostra la cameretta di Clara Isabel: il video tenerissimo

Cecilia Rodriguez svela la cameretta di Clara Isabel e la culla all’uncinetto scelta con amore: la gravidanza è agli sgoccioli.

Cecilia Rodriguez si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Entrata ormai nel nono mese di gravidanza, la modella e influencer argentina ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti e video che raccontano l’attesa della piccola Clara Isabel, la figlia che avrà insieme al marito Ignazio Moser verso la fine di ottobre. Tra immagini davanti allo specchio e dettagli inediti della nuova cameretta, la futura mamma ha mostrato con orgoglio anche la culla tanto desiderata.

Cecilia Rodriguez in attesa della figlia Clara Isabel

Nelle ultime settimane Cecilia Rodriguez ha documentato la sua gravidanza, mostrando senza timori il pancione che cresce. Durante una visita dalla massaggiatrice, si è fotografata con addosso soltanto gli slip, mentre a casa ha scelto un body che metteva in risalto le forme materne.

“Ho preso 17 chili, ma non mi importa, mi piaccio così” ha confidato ai fan, dimostrando sicurezza e serenità in questa fase delicata ma gioiosa.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

La modella argentina ha poi condiviso alcuni momenti della preparazione della stanza che accoglierà la piccola Clara Isabel. La cameretta si trova nella casa di Milano che divide con il marito Ignazio Moser. Le pareti alternano bianco e rosa tenue in righe verticali, il parquet chiaro illumina l’ambiente e la musica di una dolce ninna nanna fa da sottofondo al breve video pubblicato nelle sue Storie.

La culla all’uncinetto tanto desiderata

Oltre alla stanza, Cecilia ha voluto mostrare ai suoi follower un dettaglio speciale: la culla che ha sempre sognato per la sua bambina. “Volevo farvi vedere questa culla che mi è arrivata, la desideravo tanto. Pensavo me l’avesse ordinata Ignazio… È tutta realizzata con l’uncinetto, color cipria, dondola ed è romanticissima” ha raccontato emozionata.

Accanto a lei non manca mai il cagnolino Nino, già pronto a fare da guardiano alla nuova arrivata. L’influencer ha spiegato di essersi commossa quando ha ricevuto la culla, ringraziando chi gliel’ha inviata: “Mi ha letto nel pensiero, sono felice di averla qui“.