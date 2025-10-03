“Mi è mancato…”: Luciana Littizzetto a cuore aperto sulla malattia e il ricovero in ospedale

Luciana Littizzetto a nudo rivela il senso di solitudine durante la malattia: “Sono dimagrita tanto, mi è mancato qualcuno accanto”.

Luciana Littizzetto, sempre schietta e pungente, si è raccontata a cuore aperto, parlando del difficile periodo vissuto a causa di problemi di salute e della consapevolezza di essere arrivata a un’età che porta con sé nuove domande. La comica torinese, che presto festeggerà 61 anni, ha condiviso riflessioni sulla sua vita privata. Scopriamo che cosa ha detto.

Luciana Littizzetto e la prova della malattia

Luciana Littizzetto ha ricordato il periodo segnato dalla pancreatite acuta che l’ha costretta al ricovero a inizio anno: “Sono dimagrita tanto, mi sono trasformata in uno spaghetto scotto” ha raccontato.

L’esperienza l’ha segnata profondamente, al punto da farle sentire la mancanza di un compagno vicino: “Quando succedono cose pesanti come questa, mi è mancato qualcuno accanto“.

Luciana Littizzetto – www.donnaglamour.it

Nonostante tutto, non ha perso la forza di guardare avanti, trovando energia negli incontri con artiste come Orietta Berti e Ornella Vanoni. “La passione per quello che fanno le tiene vive, e questo mi ha ispirata: nemmeno io voglio smettere di salire sul palco” ha dichiarato.

La libertà in tv e la scelta di lasciare la Rai

Parlando del suo lavoro, Littizzetto ha sottolineato quanto sia importante la libertà di espressione. A proposito del trasferimento con Fabio Fazio al Nove, ha spiegato: “Abbiamo scelto di andarcene dalla Rai perché lì la libertà era più limitata. Qui respiriamo di più“.

Senza rinunciare al suo impegno, ha dichiarato che continuerà a portare nei suoi monologhi anche temi scomodi, come la guerra a Gaza. E a proposito di amore, ha ammesso di essere single e di non sapere se arriverà mai un nuovo compagno: “Quando arrivi a sessant’anni ti rendi conto che potrebbe anche non arrivare più, ma non sto così male da sola. Certo, non è facile stare con me: sono famosa e forse respingente“.