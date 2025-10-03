Vittorio Sgarbi, le figlie Alba ed Evelina si accusano in TV: tensione alle stelle

Alba ed Evelina Sgarbi si scontrano in diretta sullo stato di salute del padre Vittorio: “Ha visto la morte nei suoi occhi”.

Negli ultimi giorni il nome di Vittorio Sgarbi è tornato al centro dell’attenzione mediatica ma questa volta a far discutere è lo scontro tra le figlie, Alba ed Evelina, che hanno raccontato due versioni diametralmente opposte sulla salute del celebre critico d’arte. Un confronto acceso, avvenuto in diretta televisiva, che ha sollevato nuove domande sul reale stato di Sgarbi dopo il recente ricovero e sul suo futuro. Ma scopriamo che cosa si sono dette.

Alba difende il padre: “Sta migliorando”

Durante la trasmissione “Dentro la Notizia“ del 2 ottobre, Alba Sgarbi ha preso la parola per smentire le dichiarazioni della sorella Evelina, che nei giorni precedenti aveva ipotizzato la necessità di un amministratore di sostegno per il padre.

“Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse” ha spiegato la maggiore, aggiungendo che il padre “Ha sempre deciso per se stesso” e che lei è stata costantemente informata dai medici.

Alba ha insistito sul miglioramento delle condizioni di Vittorio Sgarbi: “Ho visto con i miei occhi che stava meglio, non ho mai avuto bisogno di una sua cartella clinica“. Ha poi respinto l’idea che ci sia stata un’interruzione nei contatti con il padre, definendo “azzardata” l’ipotesi di un sostegno esterno nella gestione dei suoi affari.

Evelina ribatte: “Non ho avuto le stesse informazioni”

A stretto giro è arrivata la replica di Evelina, che ha telefonato in diretta alla trasmissione di Gianluigi Nuzzi. La giovane ha spiegato di non voler alimentare polemiche pubbliche, ma di aver reagito a quelle che ha definito “affermazioni diffamatorie”. Evelina ha sottolineato di non aver avuto lo stesso accesso alle informazioni mediche: “Sono contenta per mia sorella se è stata così privilegiata, ma per me non è stato così“.

Al suo fianco si è schierata anche la madre, Barbara Hary, intervenuta in un’altra puntata del programma. La donna ha parlato di un “cerchio tragico” di persone che circonderebbe Sgarbi, limitandone i contatti e approfittando della sua fragilità. “Quando Evelina l’ha visto in ospedale, ha visto la morte nei suoi occhi” ha dichiarato.