“Insieme in hotel”: c’è la conferma sulla nuova storia di Irama

Il noto cantante Irama avrebbe intrapreso una relazione con una collega ben nota al pubblico e che come lui ha avuto un passato ad Amici.

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le voci su una presunta nuova relazione di Irama. Nello specifico, il cantante sarebbe stato accostato alla collega Mew, anche lei con un passato ad Amici. Diverse le segnalazioni e gli indizi ma adesso sarebbe arrivato quello decisivo che andrebbe a confermare la storia d’amore tra i due.

Irama e Mew: i rumors sulla relazione

Sono ormai diverse settimane che sul web si rincorrono le voci di una presunta nuova storia d’amore che vedrebbe coinvolti Irama e Mew. I due sono stati oggetto di tante segnalazioni e avvistamenti e a quanto pare, qualcosa di concreto ci sarebbe. I due ex volti di Amici, infatti, si starebbero frequentando da tempo e non si starebbero più nascondendo.

Irama – www.donnaglamour.it

Dopo i primi indizi sui social la scorsa estate, infatti, i due sembra abbiano deciso di vivere la loro frequentazione senza più nascondersi da paparazzi e fotografi. La conferma del rapporto è arrivata anche grazie ad un video pubblicato su TikTok da un utente social.

La conferma “della giacca”: il video

Nello specifico, in questo filmato diventato presto virale, Irama e Mew si sono fatti vedere mentre scendevano dallo stesso van dopo il concerto dell’uomo all’Arena di Verona. Prima di lui è passata proprio la ragazza che, dirigendosi in albergo, aveva indosso la giacca del collega e appunto presunto nuovo compagno. Secondo chi ha pubblicato il video, i due sarebbero andati poi insieme in hotel dando il segnale concreto della loro relazione. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità, magari proprio da parte dei diretti interessati.