Nel giorno del suo 36esimo compleanno, grandi sorprese per Stefano De Martino che ha iniziato a festeggiare a modo suo.

Dopo il messaggio con tanto di poesia dal doppio significato, Stefano De Martino è di nuovo protagonista delle cronache del mondo dello spettacolo. Il motivo? Il suo 36esimo compleanno. Ebbene sì, perché il conduttore festeggia in queste ore l’arrivo di un altro anno e per l’occasione ha agià avuto modo di farsi un piccolo e simpatico regalo. In attesa di quello che accadrà ad Affari Tuoi…

Stefano De Martino festeggia il compleanno

Tanti auguri a Stefano De Martino che oggi ha festeggiato il 36esimo compleanno. Il conduttore ha già colto l’occasione di farsi “da solo” gli auguri. Come? Con un simpatico croissant con tanto di candelina sopra pronta ad essere spenta. A mostrare il tutto è stato il diretto interessato tramite una storia su Instagram molto simpatica.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Per Stefano si tratta, quasi certamente, solo di una parte dei festeggiamenti. Sicuramente, infatti, le sorprese, anche sul luogo di lavoro non sono finite. Ad Affari Tuoi, infatti, è pronto un maxi regalo e ad annunciarlo è stata la stessa Rai.

Il regalo ad Affari Tuoi

In occasione del compleanno del presentatore, infatti, nel corso della trasmissione Affari Tuoi su Rai 1, ci saranno delle sorprese. Come si legge in una nota ufficiale Rai, addirittura in puntata ci sarà un ospite speciale. “Buon compleanno a Stefano De Martino! Il conduttore di Affari Tuoi sarà festeggiato nel corso della puntata di stasera, venerdì 3 ottobre, in onda dal Teatro delle Vittorie e, a ricordare la ricorrenza, ci penserà Herbert Ballerina, ospite in studio”, ha comunicato la tv di Stato.

Insomma, a questo punto siamo sicuri che il presentatore avrà modo di godersi queste ore in modo assolutamente sereno e gioioso e non mancheranno, crediamo, anche altri contenuti social della giornata. Staremo a vedere eventuali aggiornamenti sui suoi canali web.