“In confessionale”: il Grande Fratello si arrabbia con una concorrente, cosa è successo

Altro caso al Grande Fratello dove una concorrente è stata richiamata in confessionale dopo un comportamento controverso. Cosa è successo.

Lo sfogo dell’altra notte con tanto di seria “minaccia” di una concorrente agli altri inquilini è stata solo uno degli episodi avvenuti nelle ultime ore al Grande Fratello. In particolare, adesso, a far parlare è stata (ancora) Giulia. La ragazza, infatti, è stata richiamata in Confessionale dalla produzione dopo alcune frasi evidentemente non ritenute opportune.

Grande Fratello: le parole di Giulia

Tra i personaggi del cast del Grande Fratello di questa edizione appena iniziata che si sono messi maggiormente in evidenza c’è sicuramente Giulia. La ragazza, già in diverse occasioni, ha avuto modo di far discutere, sia i compagni della Casa che i telespettatori e utenti del web che più volte hanno criticato il suo modo di porsi.

Anche nelle ultime ore, Giulia non è stata da meno e parlando con gli altri concorrenti del GF si è lasciata andare ad una citazione molto particolare che ha coinvolto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In modo ironico ma, va detto, assolutamente non irrispettoso, la ragazza ha detto: “Io sono Giorgia, sono una donna…”, andando appunto quasi ad imitare una frase celebre della Premier.

Il richiamo in Confessionale

Le dichiarazioni di Giulia non sono passate inosservate nella Casa e pronto è stato l’intervento della produzione. Infatti, neppure il tempo di chiudere il suo discorso, la ragazza è stata stoppata e avvisata: “In Confessionale Giulia…”. Anche sui social, la gag con tanto di “richiamo” non è passata inosservata e diversi utenti hanno sottolineato come la ragazza dovrebbe darsi una calmata viste anche le precedenti situazioni che vanno a sommarsi a questa più recente. Staremo a vedere se la giovane riuscirà a contenere la sua foga e il suo estro oppure si troverà a dover ancora rispondere con il GF delle sue azioni.