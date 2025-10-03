Giampiero Mughini è tornato in televisione dopo diverso tempo svelando le reali condizioni di salute e una malattia rarissima che lo ha colpito.

Sparito da tempo dai riflettori del piccolo schermo, Giampiero Mughini è tornato protagonista nel corso dell’ultima puntata andata in onda de ‘La Volta Buona’ nel salotto di Caterina Balivo. Dopo le varie vicende che lo hanno visto coinvolto in passato, il giornalista e scrittore ha ammesso di essere stato male e ha voluto fare alcune precisazioni proprio sulla sua salute.

Giampiero Mughini: le condizioni di salute

Intervenuto a ‘La Volta Buona’, nel corso della trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo, Giampiero Mughini ha rotto il silenzio che durava, almeno sul piccolo schermo, da diverso tempo. Il giornalista ha raccontato cosa gli sia capitato. Una situazione non esattamente spiacevole che lo ha visto fare i conti con delle problematiche di salute.

“Qualche giornale ha scritto addirittura che ho tre tumori”, ha detto con un certo fastidio l’uomo. “In televisione avranno pensato: ‘Questo ci muore in diretta’, e infatti per un anno e mezzo non mi ha più chiamato nessuno“, ha aggiunto con il suo solito fare tra il sarcastico e l’infastidito.

“Colpito da una malattia rarissima”

Nel corso della puntata, però, Mughini ha affrontato meglio il discorso della salute. L’uomo ha ammesso di aver dovuto fare i conti con una situazione molto spiacevole: “Sono stato piuttosto malaccio, ho beccato una malattia rarissima la cui funzione è di buttarti giù. Adesso mi sto riprendendo, e mi sono in larga parte ripreso”.

Una precisazione, poi, anche sugli “amici spariti”. Mughini ha sottolineato che le sue parole dette in passato era riferite proprio agli “amici” della televisione che non lo hanno più contattato per andare sul piccolo schermo nelle varie trasmissioni come capitava in precedenza. Staremo a vedere se dopo questa prima apparizione le cose cambieranno o meno.