Giampiero Mughini ha voluto dire la sua sul conto di Chiara Ferragni e l’affaire della falsa beneficenza.

Lo scandalo dei Pandori “griffati” e della falsa beneficenza che ha visto protagonista Chiara Ferragni non sembra essere in procinto di placarsi e in queste ore, sulla questione, è intervenuto anche Giampiero Mughini, che in una lettera inviata a Dagospia ha fatto sapere:

“Abile e intelligente com’è, la nostra Chiara nazionale ha capito di averla fatta grossa e ha deciso di fare pubblica ammenda e dunque di snocciolare un milioncino di euro in beneficenza, quattro spiccioli a giudicare dal suo standing economico. Mi ha colpito il modo in cui in tv ha presentato la sua “autocritica”, senza trucco e pressoché irriconoscibile.”

Giampiero Mughini: l’opinione su Chiara Ferragni

“Solo che la storia non sembra finire lì e che ci sono altre “sponsorizzazioni” un po’ losche fatte dalla Ferragni, una che quando l’hanno fotografata in un celebre museo fiorentino all’indomani in quel museo è arrivata più gente del solito. Staremo a vedere, e ferma restando la mia opinione che abbiamo a che fare con un genio invidiatissimo da 29 milioni di italiani”. Sui social in tanti sono in attesa di sapere se l’influencer replicherà alle molte critiche sul suo conto e nel frattempo sembra che lei abbia deciso di trincerarsi dietro al massimo riserbo.