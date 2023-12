L’ex Miss Lavinia Abate ha rotto il silenzio sul gran premio da lei ottenuto a Miss Italia 2022 e su come avrebbe deciso di investirlo.

Lavinia Abate è una studentessa di scienze della Comunicazione all’Università di Roma Tre e, nel 2022, è stata eletta Miss Italia. A un anno di distanza dal suo trionfo lei stessa ha rotto il silenzio su ciò che di buono le ha portato il concorso di bellezza e su come avrebbe deciso di investire il gran premio ricevuto come Reginetta.

“In parte ho aiutato la mia famiglia e ne sono orgogliosa. Un’altra parte la conservo, perché ancora non so bene come investirla. Di sicuro vorrò acquistare apparecchiature musicali, per il mio progetto di cantante”, ha confessato al Corriere della Sera.

Lavinia Abate

Lavinia Abate: la vittoria a Miss Italia 2022

Lavinia Abate aveva appena concluso il liceo scientifico quando è stata eletta Miss Italia e, nel suo primo anno come Reginetta, ha raccolto importanti esperienze e straordinari traguardi.

“Mai come in quest’ultimo anno ho avuto la possibilità di sperimentare l’indipendenza”, ha confessato al Corriere della Sera, e ancora: “Il concorso ti permette questo: di credere in quello che per te è importante: ogni ragazza che ha partecipato con me aveva qualcosa da dire e da portare”.

Tra le altre cose la sua vittoria al concorso è stata anche il trampolino di lancio che le ha permesso di partecipare in qualità di Gatta Nera a Mercante in Fiera. “Il programma non è stato molto fortunato, ma sono felice dell’esperienza. Mi ha fatto crescere molto e soprattutto mi ha dimostrato che posso fare anche televisione”, ha dichiarato Lavinia, che anche sui social ha raggiunto grande successo grazie alla sua straordinaria bellezza.