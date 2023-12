Asia Argento ha svelato i retroscena delle violenze da lei subite da parte di sua madre Daria Nicolodi, scomparsa nel 2020.

Asia Argento non ha fatto segreto di aver avuto un rapporto turbolento con sua madre Daria Nicolodi, e caratterizzato da frequenti alti e bassi. Nelle ultime ore l’attrice è stata ospite a La Volta Buona, e ha confessato in lacrime che sua madre sarebbe stata solita usare contro di lei la violenza fisica e verbale.

“Mi picchiava in maniera molto violenta. Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questo picchiava me e non loro. E’ stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”.

Asia Argento

Asia Argento: le lacrime per la madre

A La Volta Buona Asia Argento ha confessato in lacrime alcuni retroscena sul suo rapporto travagliato con sua madre, Daria Nicolodi. A distanza di tempo dalla sua scomparsa e dopo aver superato i suoi problemi d’alcolismo, l’attrice ha confessato di essere riuscita a perdonare quanto la madre le avrebbe fatto subire nella sua giovinezza e a La Volta Buona ha ammesso cosa le avrebbe detto sul letto di morte.

“Le ho chiesto scusa. Ho fatto ammenda. Anch’io ho avuto tante mancanze come figlia. Rimuovendo ciò che mi ha fatto, per il quale l’ho perdonata, ho guardato alle mie azioni. Sono mancata e poi credo si sia preoccupata per me, a causa delle mie dipendenze. Si sarà sentita impotente. Le ho poi detto che la perdonavo per tutto. E’ l’unico modo per andare avanti”, ha dichiarato l’attrice tra la commozione generale. Oggi Asia Argento sembra aver finalmente trovato la serenità e in tanti si chiedono cosa le riserverà un giorno il futuro.