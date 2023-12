Rosa Perrotta ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per la sua forma fisica ipotizzando una sua terza gravidanza.

Rosa Perrotta ha deciso di replicare personalmente contro i leoni da tastiera che, nelle ultime ore, l’hanno presa di mira per la sua forma fisica e che, addirittura, sono arrivati ad ipotizzare che lei fosse incinta. “Sei incinta?”, le hanno chiesto, mentre lei ha replicato: “No, tanti carboidrati”, e ancora: “No non sono incinta per rispondere a un po’ di dm che mi sono arrivati dopo queste storie come potete leggere nell’ultima foto. Sono solo 4 gg di relax, amore, felicità e tanti carboidrati”.

Rosa Perrotta: la replica agli haters

Oggi Rosa Perrotta sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo un periodo non facile e dopo che lei stessa aveva affermato di aver vissuto un periodo di crisi con il suo compagno. Oggi i due sembrano aver superato le difficoltà e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi convoleranno a nozze. I due avevano rimandato il progetto di sposarsi a causa della seconda gravidanza di Rosa, che si era rivelata più complessa del previsto. Lei e Pietro non sono più tornati a parlare dell’argomento e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo faranno.