Il caso pandoro che ha coinvolto Chiara Ferragni si arricchisce di un nuovo capitolo. Quale? Il commento di Wanna Marchi…

Non si parla d’altro in Italia se non del caso pandoro Balocco e Chiara Ferragni. Ebbene sì, perché la vicenda legata alla possibile “falsa beneficenza” sta vedendo diversi personaggi di ogni settore dire la propria. L’ultima ad uscire allo scoperto, con grande curiosità, è stata Wanna Marchi che in passato era stata coinvolta in diversi casi di truffa per i quali ha pagato.

Chiara Ferragni-pandoro: l’affondo di Wanna Marchi

Chiara Ferragni

“Cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò”. Questa la premessa di Wanna Marchi a MowMag quando viene intervistata a proposito del recente caso che ha coinvolto la Ferragni. La donna era finita nella bufera in passato per truffa.

Infatti, insieme alla figlia Stefania Nobile, dai successi nelle televendite, era giunta alla condanna: 9 anni e 6 mesi per la più grande delle due e 9 anni e 4 mesi per la figlia.

Guai, però, a mettere a paragone la loro situazione a quella della moglie di Fedez: “Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto”.

“Ma di Wanna Marchi ce n’è una sola e l’influencer non è neanche la regina delle truffe, persino quello scettro rimane alla mamma”, ha detto la Nobile su sua madre.

La Marchi ha aggiunto e ribadito: “La Ferragni è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei“. E ancora: “Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto. Ma siamo in Italia e lei può stare tranquilla perché, siccome non si chiama Wanna Marchi, non le succederà mai niente”.

Sull’accostamento tra la Marchi e la Ferragni, la Nobile ha parlato anche per conto di sua madre: “Perché non piace il paragone? Perché chiedevano a mia mamma se riteneva che la Ferragni potesse essere la nuova Wanna Marchi. Allora non parlavano di truffe, ma di comunicazione. Si è passati dalle televendite alle sponsorizzate sui social e a me dava fastidio […]. Oggi accostano lei per il discorso truffe e mi fa rabbrividire. Spero che presto venga distaccata la figura di mia madre da quella di Chiara Ferragni”.

Di seguito anche il post Instagram con le scuse dell’imprenditrice digitale sulla questione pandoro: