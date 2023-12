Elisabetta Gregoraci trascorrerà le feste di Natale in Kenya con Briatore, ma la storia con Giulio Fratini sembra essere sempre più seria.

Attraverso i social Elisabetta Gregoraci si è mostrata con un seducente bikini su una spiaggia del Kenya, dove attualmente sta trascorrendo le vacanze in vista del Natale.

La showgirl continua comunque a frequentare l’imprenditore Giulio Fratini e, appena qualche giorno fa, è stata paparazzata da Chi mentre si godeva una serata insieme al fidanzato e alla sua famiglia. Secondo i rumor in circolazione i due sarebbero più innamorati che mai.

Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore

Elisabetta Gregoraci continua a mantener fede alla parola presa insieme al suo ex marito, Flavio Briatore, di continuare a formare con lui una famiglia per il bene del figlio avuto insieme, Nathan Falco. I tre proprio in queste ore sono partiti per il Kenya, e si sono mostrati insieme mentre giocavano a bocce su una spiaggia a pochi passi dal lussuoso resort di proprietà dell’imprenditore.

La conduttrice continua invece a mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua storia con Giulio Fratini, che ha iniziato a frequentare ormai un anno fa. I due alcuni giorni fa sono stati avvistati durante una serata trascorsa a Milano e a loro si sarebbe unito anche il padre del giovane imprenditore (che, astandoa. quanto ha svelato Chi, avrebbe un ottimo rapporto con Elisabetta Gregoraci). Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? I fan dei social non vedono l’ora di saperne di più.