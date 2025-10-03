Selvaggia Lucarelli spiazza: il commento su De Martino e la guerra degli ascolti

Mai banale e sempre pungente, Selvaggia Lucarelli ha commentato la battaglia tra Rai e Mediaset in termini di ascolti tv.

Non solo le prime repliche a Barbara D’Urso e le reazioni alla prima puntata di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di una lunga intervista nella quale ha avuto modo di parlare anche della battaglia di ascolti tra Rai e Mediaset. Nello specifico del confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino ma anche tra Ballando e Tu si que Vales.

Selvaggia Lucarelli e il duello Rai-Mediaset

Nel corso di un’intervista rilasciata a Gay.it, Selvaggia Lucarelli ha parlato, tra i vari argomenti, anche del duello a distanza tra le trasmissioni della Rai e quelle di Mediaset con focus, ovviamente, su Ballando con le Stelle e Tu si que Vales, ma anche tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, rispettivamente condotte da Milly Carlucci, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Stefano De Martino.

“Gli ascolti fanno anche l’economia delle reti. Non è solo un fatto di vanità e vedere che ha più lungo lo share”, ha spiegato la Lucarelli aggiungendo come sia “una questione anche puramente commerciale […]”. E ancora: “Quest’anno mi sembra più accesa che mai. Si è parlato della fine di un patto di belligeranza tra le due corazzate, Rai e Mediaset. Non so se il casus belli sia stata Barbara d’Urso, ma ho la sensazione di sì […]”.

Il ruolo di Stefano De Martino: il commento

Entrando nel dettaglio delle varie trasmissioni in competizione, la Lucarelli si è soffermata soprattutto sul ruolo di Stefano De Martino e di Affari Tuoi con un commento molto interessante: “Secondo me sono anche costruttive (le guerre di ascolti ndr), servono a non annoiarsi. Noi che scriviamo di TV abbiamo da dire: ‘C’è Gerry Scotti contro Stefano De Martino'”.

Da qui una sottolineatura: “Tu pensa: De Martino che subentra per battere colei che l’ha creato (Maria De Filippi, ndr). Chi avrebbe mai pensato, 15 anni fa, che quel ballerino diretto da Maria un giorno sarebbe stato il suo diretto concorrente, diventando il traino di Ballando con le stelle contro di lei? Alla fine è un grande romanzo questo, come Guerra e pace”, ha detto Selvaggia ancora.