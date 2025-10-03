Joe Bastianich: “Eravamo poveri. I soldi sono un problema perché…”

Le confessioni inedite di Joe Bastianich in occasione dello spettacolo che lo vede protagonista a teatro dal titolo ‘Money-Il bilancio di una vita’.

Famosissimo in tutto il mondo e celebre per le sue frasi ad effetto, Joe Bastianich si è raccontato in una interessante intervista a Repubblica in occasione dello spettacolo che lo vede protagonista a teatro dal titolo ‘Money-Il bilancio di una vita’. L’ex chef di MasterChef nonché volto della trasmissione di Tv8, Foodish, ha parlato delle proprie origini e della sua famiglia.

Joe Bastianich e le sue origini

Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, Joe Bastianich ha ripercorso alcune delle tappe che lo hanno portato ad essere l’uomo che è oggi. In particolare, il volto tv ha ricordato come si sia sviluppata la sua famiglia, anche in ambito lavorativo: “Avevamo una trattoria molto umile, eravamo poveri. I miei si ammazzavano di lavoro ma non era mai abbastanza per non farci sentire da meno”.

Joe Bastianich – www.donnaglamour.it

Le umili origini di Bastianich, però, lo hanno caricato e gli hanno dato quella voglia di riscatto: “Quella rabbia e quella frustrazione che provavo da bambino mi hanno segnato. Sono cose che possono distruggerti o darti lo slancio”, ha detto.

I soldi e l’importanza nella vita

Tema molto importante dell’intervista, nonché argomento principale del suo spettacolo a teatro, è quello legato ai soldi: “I soldi sono un tema che riguarda tutti”, ha precisato Bastianich. “Sono un problema concreto e sono un simbolo, muovo desideri e paure, condizionano le scelte”. E sul suo spettacolo: “Attraverso alcuni episodi della mia vita cerco di parlare di esperienze che appartengono a tutti, dal desiderio di riscatto alla consapevolezza dei propri limiti”.

In futuro, oltre a questo spettacolo, in programma ci sono tante ambizioni da trasformare in progetti reali: “Mi piacerebbe realizzare un documentario sull’emigrazione istriana, forse anche un film. Ho 57 anni e la fortuna di potermi dedicare alla mia parte creativa”, ha fatto sapere ancora l’uomo.