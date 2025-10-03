Valerio Staffelli, la madre vittima di una tentata truffa: il racconto

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha svelato in televisione cosa sia capitato a sua madre, vittima di una tentata truffa.

Qualche tempo fa aveva fatto parlare per una serie di messaggi ricevuti da Fedez dopo una consegna del Tapiro di Striscia, adesso Valerio Staffelli è stato protagonista di un racconto molto particolare legato ad una tentata truffa ai danni di sua madre. Lo storico inviato del tg satirico ha raccontato a ‘Dentro la Notizia’ quando successo.

Valerio Staffelli e la tentata truffa alla madre

Intervenuto nel corso della trasmissione di Canale 5, ‘Dentro la Notizia’ con Gianluigi Nuzzi, Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha raccontato come anche sua madre sia stata vittima di una tentata truffa, esattamente come capita a tantissime persone. L’uomo ha spiegato che sua mamma, anche lei presente in studio, avesse ricevuto un messaggio falso di qualcuno che si spacciava per lui.

“Mia mamma mi aveva avvisato che qualcuno, spacciandosi per me con la storia del telefono rotto, era in difficoltà”, ha raccontato Staffelli. La donna, in trasmissione, ha confermato: “Ho mandato un messaggio a mio figlio sul telefono buono e ho detto ‘Valerio, ma sei tu? Ti è successo qualcosa? E lui ha detto: ‘no mamma, è una truffa’”.

Come si è salvata la donna

Valerio Staffelli e la truffa sventata a sua mamma, adesso a #DentrolaNotizia pic.twitter.com/BWau8nI7ob — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) October 2, 2025

A quel punto Staffelli ha rivelato che sua madre abbia preso tempo facendo credere al truffatore di esserci cascata: “Davo le indicazioni a mia mamma per riuscire ad acchiappare il truffatore. Speravo venisse a casa sua, così avrebbe trovato le nostre telecamere”, ha aggiunto l’inviato di Striscia quasi soddisfatto di aver fregato il malintenzionato.

Lo stesso Staffelli ha poi aggiunto che sua madre sia stata vittima di un tentativo di truffa anche in precedenza rispetto a quell’episodio con il classico trucco dello specchietto. Purtroppo, “tanti anziani sono sempre in buona fede, vogliono essere onesti”, ha detto l’uomo.