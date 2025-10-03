“È malato di cuore”: Elisa Isoardi in lacrime in tv

La nota conduttrice Elisa Isoardi ha avuto un momento di grande emozione in tv a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo.

Da poco ha raccontato il suo nuovo inizio in tema amore. Ora, invece, Elisa Isoardi ha avuto modo di riflettere sulla sua crescita, naturalmente anche professionale, partendo dalla sua famiglia e le sue origini, fino al nuovo appuntamento televisivo che la vede protagonista il sabato pomeriggio con la trasmissione ‘Bar Centrale’.

Elisa Isoardi: l’ambizione e la carriera

Intervenuta nel corso dell’ultima puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Elisa Isoardi ha ripercorso alcune tappe della propria vita sottolineando come, fin da piccola, abbia sempre avuto questa forte voglia di avere successo e fare un determinato tipo di carriera. “A 15 anni dissi a mia madre: ‘Mamma, vado via di casa’”.

Elisa Isoardi – www.donnaglamour.it

La conduttrice ha quindi proseguito nel suo racconto spiegando quali siano stati gli step successivi: “E sono andata in collegio, dalle suore. La provincia mi stava stretta, avevo voglia di conquistare il mondo”. E ancora: “[…] A quell’età senti il bisogno di fare qualcosa di più”.

Le lacrime in tv per il suo cane

Nel corso della puntata, la Isoardi è stata sorpresa anche da un video che ha coinvolto sua madre e anche il suo cagnolino al quale è molto legato. Proprio le immagini l’hanno commossa così tanto da farle scattare il pianto. “Gli animali fanno parte della famiglia”, ha raccontato. “Poi lui con me ha fatto tutto quello che ho fatto io… Conduceva con me ‘La prova del cuoco’… E poi quando ho iniziato a fare i programmi itineranti ha iniziato a stare male di cuore…”.

La Isoardi ha quindi ceduto a questo punto all’emozione portando anche la Balivo a commuoversi. “Adesso che sono tornata qui a Roma (per Bar Centrale ndr) volevo riprenderlo, ma purtroppo non ho potuto perchè sta meglio su e perchè mia mamma può seguirlo meglio“.