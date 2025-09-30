“Mi ha cambiato la vita”: Elisa Isoardi parla per la prima volta del nuovo amore

Un nuovo inizio dal punto di vista sentimentale per Elisa Isoardi che ha rivelato alcuni dettagli inediti del suo rapporto con lo chef Ernesto Iaccarino.

Ad inizio agosto era uscita la loro prima foto insieme. Ora, Elisa Isoardi, a Confidenze, ha scelto di parlare apertamente della sua relazione con il noto chef, Ernesto Iaccarino con il quale sta vivendo da qualche tempo una storia d’amore molto bella che le ha permesso anche di ritrovare un determinato equilibrio che, in passato, aveva perso.

Elisa Isoardi e la storia con Iaccarino

Intervistata da Confidenze, con tanto di prima pagina a lei dedicata, Elisa Isoardi ha parlato per la prima volta in modo aperto e spontaneo della sua relazione con lo chef, Ernesto Iaccarino. “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate”.

Elisa Isoardi – www.donnaglamour.it

La conduttrice televisiva, alla guida di Bar Centrale, format in onda il sabato pomeriggio su Rai1, ha proseguito: “Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati”. Ad unire la Isoardi e Iaccarino, per sua stessa ammissione, i valori in comune: “Ognuno ha il suo mondo lavorativo e non interferiamo, ci mancherebbe, però penso che le persone si incontrino anche perché si riconoscono nei valori, così è stato per noi”.

La terapia

La conduttrice ha spiegato a Confidenze che la nuova storia d’amore sia arrivata nel momento giusto quando, dopo un periodo di terapia, stava sistemando ogni mattoncino: “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l’ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”.

Sempre sulla terapia: “Sono contenta della donna che sono diventata? Abbastanza. Devo ancora aggiustare alcuni aspetti, non conto mai fino a 10 e mi arrabbio molto. Voglio tornare in terapia, ci sono periodi della vita che vanno supportati, non basta parlare con gli amici”, ha dichiarato la donna con grande sincerità.