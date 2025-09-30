Simona Ventura e Cristina Plevani ricordano Pietro Taricone al Grande Fratello, tra emozione e applausi in studio.

Nella prima puntata del Grande Fratello, andata in onda per celebrare i 25 anni del reality, non sono mancati momenti di forte emozione. Simona Ventura, con la complicità di Cristina Plevani, ha dedicato un ricordo speciale a Pietro Taricone, protagonista indimenticabile della prima edizione e scomparso prematuramente nel 2010. Il pubblico in studio ha accolto le parole della conduttrice con un applauso carico di affetto e commozione.

Il ricordo di Simona Ventura e Cristina Plevani

Durante la diretta, Simona Ventura ha voluto fermare per un attimo il ritmo della serata per omaggiare il concorrente che, con il suo carisma e la sua energia, seppe conquistare l’Italia intera. Accanto a lei, Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione e oggi opinionista, ha condiviso il momento, ricordando quanto Pietro avesse lasciato un segno indelebile.

“Con lui tutte sarebbero cadute in tentazione” ha dichiarato la conduttrice, sottolineando la forza magnetica che Taricone esercitava sugli spettatori e sui compagni di avventura.

Poi ha aggiunto: “Approfitto di questi 25 anni, è sempre nei nostri pensieri. Vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone, che ricordiamo e al quale vogliamo sempre bene“. L’intero studio si è unito con un applauso caloroso, trasformando il ricordo in un momento collettivo di affetto.

Pietro Taricone, simbolo del Grande Fratello

Il Grande Fratello non ha mai smesso di celebrare la memoria di Taricone, che rimane una delle figure più iconiche del reality di Canale 5. Conosciuto come il guerriero, Pietro si classificò terzo nella prima edizione, dietro Salvo Veneziano e Cristina Plevani, con cui visse anche una storia d’amore seguita da milioni di telespettatori.

La sua scomparsa improvvisa nel 2010, dovuta a un incidente paracadutistico, lasciò sgomento il pubblico e gli ex compagni di avventura. Anche nel documentario realizzato per i 25 anni del programma, la sua figura è stata ricordata con affetto, confermando come il suo ricordo resti vivo non solo per chi lo ha conosciuto, ma anche per chi lo ha amato attraverso lo schermo.