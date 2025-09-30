Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio. Ecco i motivi e i retroscena della crisi.

Terremoto a Hollywood: Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di separarsi dopo diciannove anni di matrimonio, una notizia che ha sorpreso i fan e che sta facendo discutere in tutto il mondo. La coppia, da sempre considerata una delle più solide del panorama internazionale, sembra aver imboccato strade diverse, nonostante i tentativi dell’attrice di tenere unita la famiglia. Secondo quanto trapelato, la scelta non sarebbe stata condivisa e il cantante avrebbe già lasciato la casa di Nashville. Ma scopriamo che cosa è successo.

I motivi della separazione: Nicole avrebbe cercato di salvare il matrimonio

Le indiscrezioni rivelano che la distanza e gli impegni professionali abbiano giocato un ruolo decisivo nella crisi.

Keith Urban, impegnato costantemente con tour tra Stati Uniti e Canada, ha trascorso gran parte del tempo lontano dalla famiglia. Nicole Kidman, invece, ha alternato set cinematografici internazionali a lunghi periodi a Londra, dove ha lavorato al sequel di Practical Magic. Un equilibrio sempre più fragile, che avrebbe portato il cantante a trasferirsi in una nuova abitazione, mentre l’attrice è rimasta nella villa con le figlie Sunday Rose, di 17 anni, e Faith Margaret, di 14.

Nicole Kidman

Amici vicini alla coppia parlano di visioni differenti: “Nicole non ha mai smesso di credere che ci fosse ancora una possibilità di ricucire il rapporto” ha rivelato una fonte americana. Tuttavia, Urban sembra ormai determinato a proseguire per la sua strada. Al momento non è chiaro se la separazione si tradurrà in un divorzio definitivo o se ci sarà spazio per un ripensamento.

Le voci di crisi sempre più insistenti

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a maggio 2025, agli Academy of Country Music Awards, dove erano apparsi sereni e complici. Ma già poche settimane dopo le prime indiscrezioni avevano iniziato a circolare.

A far discutere era stato anche un episodio durante un’intervista radiofonica dello scorso giugno, quando Urban aveva interrotto bruscamente la conversazione a causa di una domanda sulle scene intime girate dalla moglie con Zac Efron nel film A Family Affair. Col senno di poi, un dettaglio che sembrava già anticipare l’incrinarsi del loro rapporto