Grande Fratello, scoppia la prime lite: il motivo è assurdo, il video

Neppure un giorno di convivenza e al Grande Fratello è già tempo di prime discussioni. Ecco cosa è successo nella Casa.

Non solo la rivelazione sconvolgente di Giulia. Al Grande Fratello, dopo neppure un giorno è scattata la prima lite. In realtà è stata “solo” una discussione ma ad attirare l’attenzione è stato il motivo della diatriba. Tra Donatella e Grazia, infatti, c’è stato uno scambio di vedute a distanza relativamente al pasto e… all’utilizzo o meno della cipolla.

Grande Fratello: la prima discussione in Casa

Primi malumori nella Casa del Grande Fratello. A distanza di poche ore dall’ingresso nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, infatti, tra gli inquilini è stato tempo di fare chiarezza su alcuni argomenti. Tra le cose principali per una quieto vivere tra concorrenti, sicuramente, c’è il dormire e il mangiare e proprio questo ultimo punto ha acceso gli animi.

Protagoniste di un battibecco a distanza, come anticipato, sono state Grazia e Donatella che hanno avuto da ridire, a quanto pare, per l’utilizzo o meno della cipolla nel pasto. Le due, divise in zone differenti della Casa, si sono parlate da una parte all’altra, quasi ad urla, lasciando spiazzati gli altri concorrenti.

La lite: il video

In cucina Donatella stava preparando, a quanto pare, il pranzo ed era sicura di poter utilizzare la cipolla. Di diversa opinione è stata Grazia che aveva, a detta sua, comunicato il poco gradimento dell’utilizzo di tale alimento. “La potete mettere la cipolla, ho detto che non la prediligo. Mettete sta cipolla. Tanto mangio lo stesso, che sono un porco. Mangio pure i divani“, ha detto la giovane alzando i toni in Casa. Dal canto suo Donatella ha spiegato: “A te la faccio senza”. Una risposta che ha portato ad una ulteriore replica di Grazia: “Tranquilli. Mettete la cipolla, basta che non vi sento più”. E ancora: “A me hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Mettete sta cipolla, basta. Mi adatterò. Che ca**o”.