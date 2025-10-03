Pasquale La Rocca: la confessione inedita su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Protagonista a Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha parlato di Barbara D’Urso, sua partner nel programma, e di Selvaggia Lucarelli.

Qualche giorno fa aveva parlato di una Barbara D’Urso che gli faceva persino “la ramanzina”. Ora, invece, Pasquale La Rocca ha fatto diverse interessanti confessioni sulla sua partner nell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Parlando al Corriere della Sera a margine dello spettacolo ‘Tra palco e realtà – Il tour’, in scena a Bergamo domenica alle 18.30 e condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa, il danzatore si è aperto in modo inedito. Anche su Selvaggia Lucarelli…

Pasquale La Rocca a Ballando con Barbara D’Urso

Parlando di Barbara D’Urso e del loro feeling a Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha spiegato al Corriere: “Siamo davvero in sintonia. La nostra napoletanità facilita il percorso, intenso, che durerà tante puntate e che comporta ore e ore di prove. Ma lei è una macchina da guerra, non si tira mai indietro, vuole fare e vuole fare bene. Qualcuno afferma che sapesse già ballare. Io dico che il ballo le fa bene”.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca – www.donnaglamour.it

Criticata per le troppe faccette, la D’Urso ha ricevuto la difesa da parte del suo insegnante: “Il ballo comporta un’immersione emotiva che coinvolge tutto il corpo, compresi i muscoli facciali. Sono stato io a volere che Barbara fosse nel numero per travolgere ed emozionare lo spettatore. Me ne assumo la colpa. Sono in disaccordo con chi dice che fa le faccette, minimizza la sua interpretazione”.

Selvaggia Lucarelli e la competizione

Tra i vari passaggi dell’intervista al Corriere, di cui vi stiamo riportando solo alcuni stralci, La Rocca ha aggiunto anche una particolare dichiarazione su Selvaggia Lucarelli: “Tra noi è amore reciproco. Selvaggia è dotata di un’intelligenza e di una personalità tali che la rendono ancora piu bella”. E per quanto riguarda il resto degli sfidanti in gara a Ballando. “Se temo qualcuno? No. Il cast di questa edizione è interessante, versatile. I concorrenti hanno grandi personalità e sono allo stesso livello. Può succedere di tutto”.