La Queen di Mediaset Maria De Filippi e alcuni dei momenti più particolari della sua vita. Il racconto spiazzante della conduttrice.

È sicuramente la regina delle televisione, non a caso è chiamata la Queen. Stiamo parlando di Maria De Filippi che oltre ad essere sempre disponibile con il proprio pubblico, concedendosi spesso ai fan anche per foto in momenti non perfetti, è sempre piuttosto onesta, in primis con se stessa. In questo senso, a Vanity Fair, la presentatrice aveva raccontato alcuni dei momento complicati vissuti, vizi compresi.

La confessione di Maria De Filippi sul bere

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair rilasciata diversi anni fa, Maria De Filippi aveva spiegato: “I miei weekend a Cervinia erano pieni di Negroni, vodka lemon e tequila boom boom. Oggi sono astemia“, le rivelazioni della Queen di Mediaset. “Smisi quando un giorno, al bar delle guide dove andavo ogni sera, ordinai un caffè. Il barista mi chiese se volevo la correzione: erano le 11 di mattina”.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Ma la famosa conduttrice non aveva rivelato solo il suo rapporto con gli alcolici. Infatti, per la donna c’erano state molte altre confessioni anche piuttosto private dalle paure, fino a come riuscì a superare, in parte, un trauma subito.

La tachicardia e non solo

La De Filippi, come detto, aveva confessato anche alcune cose mai dette prima. Sempre nel corso della intervista passata a Vanity Fair, ecco le sue paure essere messe in primo piano: “Cosa mi piacerebbe fare? Andare a New York. Non ci sono mai stata perché ho paura di volare, mi prende la tachicardia… In questi anni ho sviluppato paure di ogni tipo: in auto ho il terrore dei ponti, e dei camion”. In questa ottica, la paura è stata superata, in un certo senso, guidando ma facendosi sempre accompagnare.

Altra particolarità riguarda un episodio molto forte vissuto quando, con il compianto marito Maurizio Costanzo, nel maggio del 1993, fu coinvolta in un attentato in auto. “Come ho superato quella esperienza? Con un lungo periodo di ipnosi. Avevo paura di tutto. A un certo punto mi feci promettere da Maurizio che non avrebbe mai più parlato dell’argomento”, ha rivelato la De Filippi sempre anni fa a Vanity Fair.