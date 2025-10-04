Dalla malattia di Enrica Bonaccorti all’annuncio di Bonolis: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni veramente ricchi di notizie dal mondo dei social, della tv e in generale dello spettacolo. Non solo i primi momenti di tensione al Grande Fratello, ma anche, purtroppo, il triste annuncio di Enrica Bonaccorti sulla malattia che l’ha colpita e le novità, per fortuna di ben altro genere, comunicate in diretta tv da Paolo Bonolis. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Gossip della settimana: l’annuncio di Paolo Bonolis

Nel corso degli ultimi giorni, sono state veramente parecchie le news relative al mondo della tv e dello spettacolo. Tra queste non poteva mancare una menzione speciale per Paolo Bonolis. Infatti, il noto conduttore ha dato un importante annuncio e lo ha fatto a modo suo con grande professionalità ma anche altrettanta ironia.

Bonolis, al timone di Avanti un Altro, ha comunicato la partenza delle nuove puntate della trasmissione e lo ha fatto scatenando tantissime reazioni positive da parte del suo pubblico, in studio e a casa.

L’attacco a Belen Rodriguez

Curioso anche quanto capitato sui social dove Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con una serie di critiche da parte di Raffaello Tonon. L’uomo ha commentato una grafica con delle parole dell’argentina riferita al passato e non ha saputo trattenersi nell’utilizzare parole fortissime verso di lei.

La salute di Enrica Bonaccorti: il dramma

Questa settimana, però, è stata anche quella del drammatico annuncio di Enrica Bonaccorti. La donna ha comunicato di essere stata colpita da una brutta malattia, un tumore al pancreas esattamente come capitato alla compianta Eleonora Giorgi. A far parlare è stata soprattutto una foto in sedia a rotelle dove la donna si è mostrata in tutta la sua fragilità attuale ma dove ha anche mostrato un grande spirito combattivo.

Le rivelazioni bollenti su De Martino

Come ormai capita ogni settimana, Stefano De Martino è stato al centro di tantissime news. Una di queste, però, ha destato grande curiosità. Si tratta, infatti, di alcune dichiarazioni “piccanti” di Giacomo Jenny Urtis che ha parlato del “super attrezzo” del conduttore…

La salute di Vittorio Sgarbi

Dopo le tante polemiche con la figlia Evelina, Vittorio Sgarbi ha fatto il punto sulla sua salute, svelando un retroscena importante legato al momento di depressione vissuto. Il critico d’arte, infatti, ha ammesso di essere stato persino vicino a morire…