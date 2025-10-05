Ospite come ballerina per una sera a Ballando con le Stelle, Belen ha incantato tutti trovando pure una domanda particolare da Selvaggia Lucarelli.

Dopo l’annuncio fatto da Milly Carlucci sul conto di Belen Rodriguez, c’era grande attesa nel vedere l’argentina ospite a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. La seconda puntata della trasmissione non ha deluso le aspettative soprattutto per i vari siparietti che ci sono stati, compreso il faccia a faccia tra la showgirl sudamericana e… Selvaggia Lucarelli che ha spiazzato tutti con una richiesta molto particolare.

Belen a Ballando: la “firma”

Grandi emozioni nella seconda puntata di Ballando con le Stelle che ha visto arrivare sul palco della trasmissione di Rai 1 Belen Rodriguez, nei panni di ballerina per una notte. L’argentina si è messa all’opera con un tango mozzafiato che ha portato tanti applausi e commenti positivi nei suoi confronti ma anche qualche siparietto decisamente curioso con la giuria e la padrona di casa.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Dopo la classica esibizione dell’ospite, la Rodriguez ha scambiato alcune parole con la Carlucci e con la giuria. In particolare, come sempre accade ai danzatori per una notte, è arrivata la proposta di “firma” per la prossima stagione. “Sarebbe bellissimo averti qui”, ha detto Mariotto invitato la showgirl a firmare. La prima risposta di Belen è stata alla padrona di casa ed è stata molto simpatica: “Se mi trovi un marito… un ballerino”…

La richiesta di Selvaggia Lucarelli in diretta

Alla gag con la Carlucci è da aggiungersi un altro momento: una richiesta arrivata all’argentina direttamente dalla temutissima Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando, infatti, ha subito preso parola rivolgendosi alla donna: “Belen dovevi arrivare a Ballando con le stelle per sapere che hai delle belle gambe. Senti, ma io volevo chiederti una cosa, puoi sbloccarmi sui social?“. Una domanda che ha trovato l’argentina sorridere in modo molto sincerto e rispondere: “Mmm, no so. Ci penso. Non ricordavo neanche di averti bloccata”.