Non si sarebbe mai aspettata qualcosa del genere Giorgia Palmas, che in treno si è trovata davanti ad un losco individuo.

Dopo aver raccontato l’importante gesto verso le figlie, Giorgia Palmas è tornata protagonista ma per una vicenda ben diversa. L’ex Velina, infatti, tramite una storia su Instagram ha rivelato di essere stata vittima, in modo assolutamente inaspettato, di un furto avvenuto mentre si trovava su un treno partito da Milano e diretto a Roma.

Giorgia Palmas: il racconto del furto subito

Visibilmente amareggiata e, crediamo, anche piuttosto spaventata, Giorgia Palmas ha raccontato sui social un episodio molto brutto di cui è stata vittima. La donna, volto amatissimo dal pubblico della televisione, ha raccontato: “Partita da Milano centrale direzione Roma un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi”.

L’ex Velina ha ammesso di sentirsi decisamente sconvolta per l’accaduto e le modalità con cui tutto è avvenuto: “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita”.

Il trucco usato per il furto

La Palmas ha raccontato ai propri seguaci anche le modalità con cui è avvenuto il furto: “Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta ma un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era proprio sopra di me e chi l’ha presa stava sistemando il suo finto bagaglio non mi sono accorta. O forse penso ancora le persone non siano tutte dei delinquenti pronti a fregarti e farti del male, e aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorti in due minuti del fatto ma si era già dileguato di corsa giù dal treno”, ha aggiunto la Palmas. Nella conclusione del suo messaggio, comprensibilmente, l’ex Velina ha sfogato la propria rabbia per l’accaduto con un augurio, al contrario, per il ladro: “Ovviamente spero tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro”.