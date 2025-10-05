Continuano le scintille a distanza tra i rivali di Rai e Mediaset, Gerry Scotti e Stefano De Martino. Ma ora è intervenuto anche Amadeus.

Sfida ancora apertissima tra Rai e Mediaset ed in particolare tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi con Stefano De Martino. Dopo il duro botta e risposta tra i due a distanza, ecco arrivare un terzo personaggio a prendere posizione. Di chi si tratta? Di Amadeus che, a modo suo, si è schierato con un gesto emblematico nel duello tra colleghi.

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

La battaglia a colpi di share non è mai stata così accesa e intensa come in questo ultimo periodo. A “combattere” per Rai e Mediaset sono, come detto, rispettivamente Stefano De Martino, con Affari Tuoi, e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Al momento la sfida sembra essere a favore del più esperto condotture che nelle ultime ore ha voluto mandare l’ennesima punzecchiatura al giovane antagonista.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Scotti, nel corso della recente puntata del suo programma su Canale 5, ha citato… Amadeus. “Nomino Amadeus perché è risaputo che giornali e blog ricamano sulle rivalità fra noi che facciamo questo mestiere. Invece lui è un mio amico dai tempi della radio. E mi fa piacere salutarlo perché quando è a casa con la sua famiglia guarda La Ruota della Fortuna, ciao Ama!”.

Amadeus, il gesto dopo le parole di Gerry Scotti

Il riferimento al fatto che Amadeus guardi La Ruota della Fortuna è parso come un piccolo messaggio alla concorrenza, e anche visti i trascorsi del presentatore, ora andato sul Nove, in molti si sono domandati se sarebbe giunta risposta. In tal senso, ecco il “gesto” di Ama che non è passato inosservato e che per alcuni è sembrato un volersi “schierare” con Scotti nella sfida “contro” De Martino. Il presentatore ora a Discovery ha salutato Gerry con una storia Instagram proprio mentre guardava La Ruota della Fortuna. Oltre alla stima tra i due potrebbe esserci stato appunto un “secondo fine” più sibillino.