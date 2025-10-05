Sempre col sorriso, anche quando si tratta di commettere una gaffe come quella di queste ore. Ecco cosa ha “combinato” Ilary Blasi.

Dopo il dettaglio da capogiro sfoggiato con orgoglio qualche giorno fa, ecco Ilary Blasi ancora protagonista. Questa volta, va detto, per una gaffe che tutti hanno notato. La conduttrice, infatti, si è trovata a commettere una piccola svista, poi corretta, che ha fatto sorridere i suoi seguaci social e non solo. I dettagli su cosa ha scritto.

Ilary Blasi: la gaffe social

Sempre molto seguita sui social, Ilary Blasi si è trovata nelle ultime ore ad essere al centro dell’attenzione per via di un piccolo errore, una vera gaffe, che ha coinvolto in un certo senso anche la trasmissione Amici di Maria De Filippi. La bella Ilary, infatti, è stata chiamata nel talent nella puntata domenicale che, come sappiamo, è registrata.

La Blasi ha deciso di ricordare, sabato sera, l’appuntamento ma ha sbagliato scrivendo il suo messaggio sui social. La donna ha pubblicato una storia Instagram con scritto: “Ci vediamo più tardi” con riferimento, appunto, alla scuola più seguita della tv. Peccato che la registrazione del pomeridiano vada in onda di domenica.

La correzione e i sorrisi

Tantissimi utenti del web si sono accorti dell’errore evidente della Blasi e, probabilmente, hanno scelto di avvisare la donna che prontamente ha cancellato la storia Instagram e l’ha ripubblicata in modo corretto. “Ci vediamo domani (oggi ndr)”. Il tutto accompagnato da una emoticon innamorata quasi a volersi scusare per la gaffe fatta. Insomma, la bella Ilary, al netto dell’errore commesso che tutti hanno visto, ha scelto di non farsi troppi problemi e di rimediare nel modo migliore possibile. Non sarà certo una piccola svista a far cambiare l’opinione che i fan hanno di lei e la conferma è stata leggere tantissimi commenti proprio sotto i suoi post recenti dove non sono mancati sorrisi e complimenti.