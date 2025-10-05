“Sano egoismo”: il lato nascosto di Katia Pedrotti e la rivelazione in amore

Intervista a tuttotondo per Katia Pedrotti a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato del suo amore di oltre 20 anni con Ascanio Pacelli.

La scorsa settimana era toccato ad Ascanio Pacelli raccontarsi a tuttotondo a Verissimo soffermandosi sull’amore per la sua Katia Pedrotti ma anche alcune difficoltà legate ai suoi parenti. Adesso, invece, è stato tempo della donna che si è aperta con Silvia Toffanin svelando dettagli molto interessanti proprio del rapporto con il suo uomo e non solo.

Katia Pedrotti e l’amore con Ascanio Pacelli

Nel corso dell’intervista molto intima a Verissimo con Silvia Toffanin, Katia Pedrotti ha raccontato alcune delle tappe del rapporto che dura da 20 anni con Ascanio Pacelli. La coppia, al netto di un momento di difficoltà avuto dopo la nascita della prima figlia, Matilde, è stata in grado di andare avanti e di arrivare ad una felicità immensa che dura ancora oggi.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti – www.donnaglamour.it

“Ci piacciamo tantissimo. Quando mi guarda ho ancora le farfalle nello stomaco. Se mi guarda negli occhi, divento rossa”, ha detto Katia in merito all’amore per Ascanio. Ancora sulla relazione, la donna ha aggiunto: “Vent’anni d’amore, ma io non me ne rendo conto, mi sento sempre una ragazzina, tutto questo tempo non me lo sento sulle spalle. A mia madre dicevo che non mi sarei mai sposata e che volevo sempre essere libera e invece sono stata fortunata ad averlo incontrato”.

Il segreto al femminile

Ma quale è stato fino ad ora il segreto della coppia oltre ad una grande attrazione? Katia ha rivelato che tutto ruota attorna a quello che lei stesso ha definito “sano egoismo”. “Quando diventa mamma, spesso una donna tende a mettersi da parte, invece una donna deve sempre mantenere un pizzico della sua femminilità”, ha precisato la donna nel salotto della Toffanin a Verissimo.