Ilary Blasi in palestra con Bastian Muller, il dettaglio non passa inosservato: sfoggia una t-shirt griffata dal costo esorbitante.

Dopo un’estate trascorsa tra Ponza e Ibiza, Ilary Blasi non smette di sorprendere. La conduttrice, che da qualche mese divide il suo tempo tra Roma e la Germania, ha raggiunto il compagno Bastian Muller nella sua casa di Francoforte. Tra passeggiate e visite a cittadine come Hanau, i due hanno trovato spazio anche per dedicarsi all’attività fisica. E se l’allenamento in coppia ha divertito i fan, il dettaglio che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato l’outfit scelto da Ilary per la palestra.

L’allenamento di coppia di Ilary Blasi e Bastian Muller

La showgirl è volata a Francoforte per trascorrere qualche giorno insieme al compagno, dopo una breve tappa romana per un passaggio dal parrucchiere di fiducia.

Lontani dalla mondanità estiva, Ilary e Bastian hanno deciso di passare una mattinata in palestra, inaugurando così la nuova stagione all’insegna del benessere.

Bastian Muller e Ilary Blasi passeggiano a Como – www.donnaglamour.it

Testimoni oculari raccontano che Muller non ha perso occasione per scherzare con la compagna durante gli esercizi, sollevandola in aria in prese che hanno fatto sorridere anche chi li osservava. Un momento di leggerezza che conferma l’intesa della coppia, ormai consolidata. Ma è stato un altro il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan.

Il look da palestra di Ilary Blasi

Molti avrebbero optato per un completo sportivo essenziale, ma Ilary Blasi ha voluto ribadire la sua passione per la moda anche tra attrezzi e tapis roulant.

La conduttrice ha scelto leggings neri aderenti abbinati a una maxi t-shirt oversize firmata Balenciaga, in cotone rosa con logo in evidenza. Un capo che non passa inosservato, non solo per lo stile ma anche per il prezzo: sugli e-commerce di moda vintage è valutata circa 539 euro.

A completare il look, un reggiseno sportivo a contrasto, sneakers da running, calzini di spugna indossati sopra i pantaloni e persino un paio di occhiali da sole, senza dimenticare la borraccia sempre a portata di mano.