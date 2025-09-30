“Belen? Una strafottente miracolata”: la stoccata improvvisa sui social

La showgirl Belen Rodriguez è finita nel mirino di un noto volto della tv: Raffaello Tonon. Ecco cosa ha scritto l’uomo sui social e perché.

La sua trasformazione rispetto al passato e rispetto a quando faceva l’opinionista tv è evidente e ha anche una spiegazione. Ma in queste ore, Raffaello Tonon è tornato a vestire, in un certo senso, i panni di “commentatore” e lo ha fatto in modo molto duro verso Belen Rodriguez, colpevole di aver rilasciato, ormai tempo fa, alcune parole controverse sugli haters e su se stessa.

Belen-Tonon: cosa è successo

Sebbene non siamo a conoscenza di particolari motivi di astio tra Raffaello Tonon e Belen Rodriguez, sicuramente in queste ore tra i due non scorre buon sangue. Tutta “colpa” di alcune parole dell’argentina dette in passato e riprese in queste ore sui social da una pagina di gossip. La donna parlava dell’odio nei suoi confronti e di una certa gelosia per la sua vita.

Nello specifico, la grafica ripresa poi da Tonon recitava un virgolettato della Rodriguez ben preciso: “Li capisco, ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono anche intelligente. Li capisco se gli girano”.

Le parole di Tonon sui social

A queste dichiarazioni che, come detto, dovrebbero risalire ad una vecchia intervista dell’argentina rilasciata al quotidiano Corriere della Sera, Tonon ha risposto molto duramente: “Tranne il fisico, tutto il resto c’è perché ci sono i fan, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna. Qualora la modestia, facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe ad essere quello che è: una strafottente miracolata“.

Continuando nel suo messaggio condiviso in una storia Instagram, Tonon ha aggiunto: “Tra l’ironia e la tracotanza c’è un confine che è conosciuto da chi oltre al fisico spaziale e la casa stellare ha un cervello, nulla più, un cervello. Ma come si dice in romagnolo, traduco, ‘se non c’è non frigge”. Risponderà l’argentina? Staremo a vedere.