Il lato nascosto di Samantha De Grenet: il figlio svela tutto in tv

In diretta a ‘La Volta Buona’ è stato svelato il lato più nascosto e più intimo di Samantha De Grenet come madre. Le parole del figlio.

Ha raccontato nei giorni scorsi la grande sofferenza per alcune vicende legate alla sua famiglia e la malattia della madre. Ora, invece, Samantha De Grenet è stata protagonista, ma solo in modo “indiretto” nel corso della trasmissione ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo con le parole del figlio Brando che ne hanno svelato un lato nascosto.

Samantha De Grenet e il figlio Brando in tv

Momento molto speciale nel corso della recente puntata del pomeriggio di Rai1 con ‘La Volta Buona’. Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo sono stati presenti Samantha De Grenet e suo figlio Brando con quest’ultimo che ha avuto modo di parlare della madre raccontando alcuni aneddoti inediti del loro rapporto.

Samantha De Grenet – www.donnaglamour.it

Il ragazzo ha svelato alcuni aspetti della De Grenet che chiaramente sul piccolo schermo non sono stati visibili negli anni ma che hanno messo in luce un aspetto della vita e del carattere della donna molto intimo, dolce e premuroso.

Il lato segreto da mamma

Brando, nel salotto de ‘La Volta Buona‘, ha espresso tutta la sua gioia nell’avere una madre come la showgirl. “Io devo dire che mi reputo molto fortunato”, ha esordito. “Davvero, mi reputo fortunatissimo perché nonostante sia stata una mamma sicuramente severa, che fin da piccolo mi ha sempre cercato di dare dei paletti. Tipo non sono mai stato un ragazzo lasciato a se stesso, tipo l’orario per tornare a casa. O quando ero più piccolo e avevo la macchinetta. Mi ha fatto una testa così, per esempio, sull’alcol o sulle droghe”.

E ancora: “Quante me ne ha detto sulle droghe? Tante… Ma non nel modo ‘Se ti becco sono guai’ ma cercando di farmi capire il ‘perché no’ di certe cose. Questa è una cosa che le ho sempre riconosciuto. Se al momento mi pesava? No, sinceramente. Non ho mai avuto la fantasia di drogarmi o altro”, ha detto col sorriso il ragazzo. Insomma, mamma Samantha è stata davvero brava. Un po’ rigida (il giusto evidentemente) ma brava.