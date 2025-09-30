Enrica Bonaccorti malata, commozione dalla Balivo: “Ecco cosa mi ha scritto”

Dopo l’annuncio di Enrica Bonaccorti riguardo la malattia, a ‘La Volta Buona’ Caterina Balivo ha rivelato cosa abbia scritto alla donna.

Ha spiazzato tutti Enrica Bonaccorti annunciando, in sedia a rotelle, di essere malata e di dover fare i conti con un tumore. La notizia ha colto di sorpresa tutti i colleghi, compresi quelli che l’avevano vista di recente, come quelli de ‘La Volta Buona’, programma di Caterina Balivo. Proprio la conduttrice, nell’ultima puntata andata in onda, ha rivelato di essersi scritta con la donna.

Enrica Bonaccorti malata: le parole di Caterina Balivo

“Quando ho sentito la notizia, quando ho letto la notizia (di Enrica Bonaccorti malata ndr), le ho scritto subito”, ha rivelato Caterina Balivo parlando in studio a ‘La Volta Buona’ della salute della collega e di come abbia reagito non appena venuta a sapere della questione. “Devo dire che lei è stata molto carina e mi ha risposto subito”.

Enrica Bonaccorti – www.donnaglamour.it

La padrona di casa della trasmissione di Rai 1 ha aggiunto: “Mi ha mandato tanti cuori, mi ha scritto grazie. Quando lei veniva da noi si lamentava sempre: ‘Non mi sento bene, ho un po’ di tosse, sono stata male’. Lei è stata con noi fino a fine giugno quindi il tempo insieme lo abbiamo trascorso…”, ha aggiunto con delicatezza la Balivo.

Miriana Trevisan si commuove

Presente in studio a ‘La Volta Buona‘, anche altri ospiti che hanno voluto mandare un messaggio alla Bonaccorti in questo momento difficile. A spiccare sono state le parole di Miriana Trevisan, evidentemente commossa per la questione. “Mi ha accolto come una madre“, ha detto. “Stanotte non ho dormito, le ho scritto ma ancora non ha risposto, spero mi risponda”, ha aggiunto definendo la Bonaccorti come una donna “straordinaria” e “una grande artista”. Indubbiamente, la triste situazione legata alla presentatrice ha lasciato anche i suoi colleghi evidentemente di stucco e amareggiati.