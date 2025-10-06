Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi rubati con Caroline Tronelli: “Stavo facendo l’amore sotto le coperte”.

Durante un incontro al Rumore Festival di Fanpage, Stefano De Martino ha scelto di affrontare pubblicamente, per la prima volta, una delle vicende più difficili della sua vita privata: la diffusione illecita dei video intimi con la compagna Caroline Tronelli. Il conduttore ha voluto condividere la sua esperienza per denunciare la violazione della privacy e sensibilizzare il pubblico su un tema ancora troppo sottovalutato. Senza giri di parole, ha descritto le emozioni provate quando ha scoperto ciò che era accaduto e la lunga fatica per superare il trauma. Scopriamo che cosa ha detto.

Stefano De Martino: “È come se ti entrassero i ladri in casa”

De Martino ha raccontato di aver scoperto tutto in modo improvviso, e di aver vissuto quei momenti come una vera e propria intrusione nella sua vita più intima.

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato, è stato come se mi fossero entrati i ladri in casa. Ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nelle tue cose. Fai fatica persino a dormirci in quella casa” ha confessato.

Il conduttore di Affari Tuoi ha poi aggiunto: “Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati‘. Poi, con il tempo, ho cercato di metabolizzare. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte“.

De Martino ha anche riflettuto sul fenomeno della diffusione di contenuti rubati, sottolineando che “Quelle persone non hanno rubato le immagini perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché c’è un mercato di chi guarda video rubati“. Ha, inoltre, aggiunto: “Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa“.

Stefano De Martino e la sicurezza digitale

Il presentatore ha concluso il suo intervento con una riflessione sulla sicurezza digitale e sulla necessità di maggiore consapevolezza. “La cosa positiva è che, essendo capitato a me, personaggio pubblico, quel sito oggi non esiste più. L’hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima ignoravano” ha dichiarato il conduttore televisivo.

De Martino ha, poi, aggiunto: “Chi installa telecamere in casa lo fa per sentirsi al sicuro, ma non sempre lo è davvero. Mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che, se hai un dispositivo collegato, non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando” ha dichiarato.