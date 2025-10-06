Tina Turner, nuovo lutto in famiglia: il figlio muore all’improvviso, ecco le cause devastanti

Lutto nel mondo della musica: è morto Ike Turner Jr., figlio di Ike e Tina Turner, a causa di un’insufficienza renale. Aveva 67 anni.

La famiglia Turner piange un’altra perdita. Ike Turner Jr., figlio del celebre duo Ike & Tina Turner, è morto all’età di 67 anni a causa di un’insufficienza renale. La notizia è stata confermata da Jacqueline Bullock, una parente del musicista, al portale Tmz. Il decesso è avvenuto sabato 4 ottobre in un ospedale di Los Angeles, e la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Un nuovo lutto nella dinastia musicale dei Turner

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di mio cugino, Ike Turner Jr. – ha dichiarato Bullock in un comunicato diffuso a Page Six – Per me era come un fratello, siamo cresciuti insieme nella stessa celebre famiglia“.

Con queste parole, la parente ha espresso il dolore di una famiglia già segnata da altri lutti: la morte della madre adottiva Tina Turner nel maggio 2023 e quella del fratello Ronnie, scomparso nel dicembre 2022.

Una vita lontana dai riflettori, ma fedele alla musica

Nato dal rapporto tra Ike Turner e Lorraine Taylor, Ike Turner Jr. era stato adottato da Tina Turner dopo il matrimonio della cantante con Ike Sr.

Cresciuto in un ambiente dove la musica era parte del quotidiano, Ike Jr. aveva scelto di mantenere un profilo discreto rispetto alla fama dei suoi genitori. Tuttavia, aveva lavorato a tratti nel mondo musicale, collaborando in diversi progetti legati all’eredità artistica della famiglia Turner.

Negli ultimi anni, le sue condizioni di salute si erano aggravate: secondo quanto riferito da Bullock, soffriva di gravi problemi cardiaci e aveva subito un ictus poche settimane prima della morte. “La sua forza era incredibile, anche nei momenti più difficili” ha aggiunto la cugina.