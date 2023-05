Tina Turner è scomparsa il 24 maggio 2023 a 83 anni. Il suo portavoce ha svelato quali sono state le causa della morte.

Il portavoce di Tina Turner ha fatto sapere – stando a quanto hanno riportato i principali media internazionali – che la regina del soul sarebbe scomparsa per una complicazione renale dopo che già nei mesi scorsi lei stessa aveva svelato di avere avuto delle insufficienze renali. In passato Tina Turner aveva subito un trapianto di rene, che gli era stato donato dal secondo marito, Erwin Bach.

Tina Turner

Tina Turner: le cause della morte

Sui social continuano ad avvicendarsi gli omaggi e i messaggi in ricordo della grande Tina Turner, la celebre cantante scomparsa a 83 anni in Svizzera il 24 maggio. Il suo portavoce ha confermato che le cause della morte sarebbero state legate ad alcuni complicazioni renali e, del resto, la stessa cantante aveva confessato nei mesi scorsi di aver vissuto momenti difficili a causa di alcune insufficienze ai reni. In passato Tina Turner ha subito un ictus e anche un trapianto di rene (che gli era stato donato dal secondo marito nonché suo grande amore, Erwin Bach).

Tra i tanti che stanno piangendo in queste ore per la scomparsa della cantante vi sono stati alcuni dei più famosi artisti del panorama internazionale, tra cui Mick Jagger ed Eros Ramazzotti.

