Cristina Marino ha deciso di replicare contro un detrattore che le ha scritto un commento al veleno via social.

Cristina Marino ha pubblicato una serie di foto di alcuni piccoli trifogli che rappresenterebbero i membri della sua famiglia (il marito Luca Argentero e i due figli, Nina e Noè) ed è stata presa di mira da un hater, che le ha scritto: “Siete una coppia antipatica!”. L’attrice ha deciso di replicare affermando: “Disse quella con un profilo chiuso e 3 followers”.

Cristina Marino: la replica a un hater

Come altri personaggi vip anche Cristina Marino si è vista costretta a far fronte alle critiche impietose da parte dei detrattori sui social e, nelle ultime ore, lei stessa ha deciso di replicare contro un leone da tastiera che ha criticato lei e suo marito, Luca Argentero.

Nei giorni scorsi l’attrice è balzata agli onori delle cronache anche per essersela presa pubblicamente con una maestra che, a suo dire, avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un bambino allo zoo. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento l’attrice non è tornata a parlare della questione e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

