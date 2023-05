Paura per Nina Moric che si trova ricoverata in ospedale. Sui social le foto e le parole che tengono in ansia i fan.

Cosa sta succedendo a Nina Moric in queste ore? Non è dato saperlo, ancora, ma le foto pubblicate dalla donna dall’ospedale hanno messo in forte agitazione tutte le persone che la seguono e supportano. La modella ha accompagnato alcuni scatti a delle parole piuttosto particolari.

Nina Moric in ospedale: le parole

Nina Moric

Era da tempo che non pubblicava nulla sui social e, anche per questo, tanti dei suoi seguaci si erano preoccupati. Forse, avevano ragione visto che la Moric è riapparsa solo ora ma dall’ospedale.

La modella ha condiviso alcune sue immagini nelle stories Instagram che la vedono sdraiata su un lettino alle prese, sembra, con problemi di salute.

A far preoccupare tutti anche le parole scelte nella didascalia degli scatti: “Anche nell’ora più buia della vita un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. In una storia successiva, la donna ha anche aggiunto: “A volte i miracoli sono persone buone e con cuori gentili. Grazie”.

Non è dato sapere cosa sia successo ma a giudicare soprattutto dalla seconda parte delle sue frasi, pare che la Moric sia stata aiutata da qualcuno per qualcosa. Vedremo se ci saranno aggiornamenti in tal senso.

La modella sappiamo che aveva vissuto dei momenti poco semplici con il suo ex Fabrizio Corona anche per via del figlio Carlos ma la situazione pareva essere risolta. Chiaramente non è dato sapere se questa problematica avuta sia legata a questioni anche di famiglia.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram che si possono vedere sul profilo della donna:

