Sembrava stesse andando a gonfie vele la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la partecipazione al GF Vip e, al netto di rumors e di una recentissima litigata che sarebbe avvenuta nella notte, le cose continuano a procedere discretamente, almeno stando alle ultime dichiarazioni della modella nel corso dell’ultima puntata di Mtmad.

Oriana Marzoli e i sentimenti per Daniele Dal Moro

Parlando nell’ultima puntata di Mtmad, Oriana non si è sottrata alle parole sulla sua relazione con Daniele e in generale a ciò che pensa dell’amore: “Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi”, ha spiegato.

Sottolineando proprio i sentimenti per il suo compagno, la modella ha aggiunto: “Altrimenti starei sola e, se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa, l’avete visto nel reality”.

In compagnia della Marzoli, anche sua madre che, dal suo punto di vi sta ha detto: “Quando Oriana sta con un ragazzo é perché realmente questo ragazzo le piace, sente qualcosa per lui. Io so cosa attualmente lei sente per Daniele, perché altrimenti non starebbe con lui”.

L’ex gieffina venezuelana ha confessato, quindi, di provare reali sentimenti importanti per il fidanzato conosciuto nella casa di Cinecittà e con cui ha proseguito la relazione nelle settimane successive.

Il tutto, come detto, al netto della recente discussione che sarebbe nata nella notte. Infatti, nelle ultime ore, i due avrebbero litigato per colpa di una segnalazione arrivata tramite le fan degli Oriele che avrebbero fatto notare un “like” ad una ragazza da parte del ragazzo che avrebbe fatto arrabbiare Oriana per stessa ammissione di Dal Moro.

