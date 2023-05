La contromossa di Ballando con le Stelle ai rumors su futuri giudici del programma: sui social “fa scegliere” ai telespettatori.

Se ne sono sentite tantissime nell’ultimo periodo a proposito della trasmissione di Rai 1 Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. In modo particolare si è discusso sui nomi dei giudici della prossima edizione con conferme e “sostituzioni”. A stupire tutti è stato ora l’account ufficiale social del programma che, su Instagram e Twitter, ha fatto partire il “toto nomi”.

Ballando con le Stelle: chi saranno i giudici?

Se la scorsa settimana lo stesso account social di Ballando aveva pubblicato una foto con i giudici storici della trasmissione chiedendo di chi, il pubblico, vorrebbe la conferma, adesso le cose si sono evolute.

Infatti, ecco un post molto simile ma, questa volta, con alcuni dei volti di personaggi famosi che sono stati accostati allo show della Carlucci.

Con una locandina con i visi di Barbara D’Urso, Francesca Fagnani, Giancarlo Magalli e Giuseppe Cruciani, ecco la richiesta: “È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi”.

Al momento le uniche parole ufficiali sull’argomento e su uno dei nomi circolati, sono quelle di Milly Carlucci che aveva detto su Barbara D’Urso: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte’. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme”.

