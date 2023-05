Mamma Aurora Ramazzotti sempre con il suo piccolo Cesare grazie al marsupio per neonati che la showgirl consiglia a tutte…

Fascia o marsupio per neonati o semplicemente babywearing ovvero il tenere addosso il proprio bimbo. Aurora Ramazzotti ne va matta e da qualche settimane si mostra col suo piccolo Cesare Augusto, sempre con sé. Parlando della sua esperienza, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha consigliato questa pratica e questo oggetto per il piccolo a tutte le neo mamme e future tali.

Aurora Ramazzotti e il babywearing

Aurora Ramazzotti

“Devo dire che durante la gravidanza non avevo sentito tanto parlare di babywearing, anche se mi avevano regalato questo marsupio. Ci sono diversi tipi. C’è il marsupio e c’è anche la fascia ergonomica, quella che avete visto nel mio post al supermercato: la utilizzavo all’inizio perché mi sentivo più sicura”, ha esordito nelle sue stories Instagram Aurora.

“Cesare era molto piccolo, adesso che sta crescendo, pesa già 5 chili e mezzo, con il marsupio, che è più sostenuto, mi sento più comoda. Devo dire che èbellissimo: hai le mani libere e puoi fare un sacco di cose. Lui dorme a contatto con te”.

Raccontando la sua esperienza, la Ramazzotti ha rivelato: “All’inizio non è che lo adorasse tantissimo, dovevo insistere un po’: piangeva. Adesso si addormenta subito come lo metto dentro. Se accade anche a voi, insistete come me e provate. E se conoscete qualcuno che sta per avere un bambino, regalateglielo, perché è un bel dono secondo me”.

A giudicare dal suo entusiasmo e dalle varie foto che ogni giorno pubblica la bella Auri, lei ne va proprio pazza e lo usa in ogni momento, in giro fuori casa ma anche nella propria abitazione.

Di seguito anche un post Instagram della giovane showgirl col suo piccolo Cesare a cui ha fatto riferimento nelle sue parole quando si trovava al supermercato:

Riproduzione riservata © 2023 - DG