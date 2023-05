Stufo di svariati rumors e provocazioni anche dai suoi stessi fan, Daniele Dal Moro ha reagito duramente e su Twitter è stato sospeso.

Durissime parole di Daniele Dal Moro sui social e, precisamente su Twitter, ad alcuni suoi stessi fan. Il ragazzo, ex gieffino, si è ritrovato a fare i conti con una segnalazine fatta alla sua dolce metà Oriana Marzoli che, a quanto pare, ha generato qualche discussione di troppo. Da qui, lo sfogo verso gli utenti che parlano senza sapere. Una reazione diventata eccessiva e che ne ha portato alla sospensione dell’account.

Insulti ai fan, Daniele Dal Moro sospeso da Twitter

Daniele Dal Moro

La vicenda sembra essere partita da una segnalazione degli stessi fan degli Oriele riguardo alcuni like e segui di Daniele verso una ragazza. Segnalazioni che avrebbero fatto arrabbiare Oriana tanto da generare una forte discussione col ragazzo.

Proprio l’ex GF ha quindi sbottato contro i suoi stessi fan: “Il follow l’ho tolto perché, come sempre per colpa vostra, Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io. Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sempre sarà il male delle coppie”.

Subito dopo un utente aveva ulteriormente provocato Dal Moro facendo riferimento alla recente vacanza regalo ricevuta dai suoi fan.

A quel punto Daniele ha replicato: “Vacci tu testa di ca**o che io ho i soldi per andare dove voglio quando voglio! E non ho bisogno di elemosinare niente da nessuno. Date i soldi in beneficenza e non scassate più la mi***ia. Ciao”.

Parole che ne hanno evidentemente causato la sospensione per insulti su Twitter dato che ora, il suo profilo, risulta non raggiungibile con la scritta “account sospeso”.

Di seguito, invece, un recente post del ragazzo con Oriana su Instagram:

Riproduzione riservata © 2023 - DG