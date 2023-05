Nuovo progetto per Valentina Ferragni che ha mostrato sui social la sua linea di costumi. Non mancano, però, tante critiche…

Che sia Francesca, Chiara o, come in questo caso Valentina Ferragni, spesso il discorso non cambia. Ogni loro mossa viene giudicata e, molto spesso, criticata dagli haters. L’ultimo caso riguarda la linea di costumi lanciata dalla più piccola della sorelle che è stata presa di mira perché ritenuta “non inclusiva”.

Valentina Ferragni, rabbia dei fan per sua linea di costumi

La Ferragni ha lanciato sui social la sua collezione con la marca di costumi da bagno Reina Olga. Si tratta di una capsule con alcuni modelli che sembrano davvero belli ma che, a quanto pare, non sono piaciuti a tutti.

Infatti, sotto al post con i vari modelli e con gli scatti anche della stessa Valentina, sono piovuti svariati attacchi. L’accusa principale è che tali costumi non siano adatti a tutte le donne e, dunque, che siano “poco inclusivi”.

In modo particolare le accuse che arrivano fanno riferimento al fatto che tali accessori siano adatti solo ad un certo tipo di fisico: “Costumi per adolescenti poco sviluppate. Da Barbie”, ha scritto un utente. “Troppo sgambati, rischi che si veda tutto”, ha accusato un altro.

Ma i commenti sono davvero tanti: “Ma chi ha la quarta di seno come fa? Come sempre si pensa solo ad un certo tipo di fisico e non a tutti”.

Qualcuno ha appunto chiamato in causa anche le sorelle della bella Vale: “Li puoi indossare solo se pesi 40 chili come le tue sorelle o le tue amiche”.

Al netto di queste critiche, molti hanno apprezzato e le stesse sorelle, chiamate in causa, si sono espresse super positive: “Che bomba!”.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i commenti e le foto dei costumi in questione:

