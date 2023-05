Tanti rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci potrebbe cambiare i giudici. Spuntano due nomi ad effetto…

La scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stata, rispetto al passato, piuttosto polemica e con diversi colpi di scena, tra concorrenti ma anche tra giudici. E, forse anche per questa ragione, i rumors su un possibile cambio in giuria si susseguono con insistenza da tempo. In modo particolare si sono fatti due nomi davvero shock che potrebbero, in qualche modo, far parte della prossima edizione. A parlare di tutto questo è stata anche la conduttrice del programma Milly Carlucci a Chi.

Milly Carlucci cambia la giuria di Ballando con le Stelle? I rumors

Milly Carlucci

Cpme detto, da tempo si susseguono tanti rumors su quelli che potrebbero essere dei cambi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Affari italiani riporta anche quelli specifici che vorrebbero la sostituzione di Selvaggia Lucarelli con un nome illustre tra Barbara D’Urso e Luisella Costamagna, tra l’altro ultima vincitrice dello show.

Sul tema, come anticipato, ha parlato proprio la Carlucci: “Il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi”, il commento a proposito della giuria.

E sulla possibilità di vedere la D’Urso dietro il bancone: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte’. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme”.

Parole che comunque non chiudono a nessuna delle possibilità che circolano sulla prossima stagione del programma. A questo punto non resta che attendere notizie ufficiali…

Di seguito anche un post Instagram con alcune foto della puntata finale della passata edizione:

Riproduzione riservata © 2023 - DG