Simone Antolini e Cecchi Paone sono protagonisti dell’Isola dei Famosi. Il fratello del giovane ha parlato della loro relazione.

Indubbiamente tra i concorrenti più in vista dell’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone generano grande attenzione. La loro storia è diventata pubblica la scorsa estate e a parlarne è stato, ora, il fratello del giovane naufrago, Elvis Antolini, nel corso di Isola Party con Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

La storia tra Simone Antolini e Cecchi Paone: parla Elvis Antolini

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Si parte da un primo commento sull’esperienza della coppia nel reality: “Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro. Spero che quest’avventura vada avanti. Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e sono fiero di questo”, ha detto Elvis Antolini.

Non mancano anche alcuni commenti sulla storia tra i due: “Si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo è stato Simone”. Sul fatto che Cecchi Paone sia entrato in famiglia, però, ancora grossa cautela.

“Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento. Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima”.

Staremo a vedere quindi come procederanno le cose tra i due uomini che dopo alcuni momenti di tensione sembrano essersi subito ritrovati e a confermarlo è stato anche l’aver ottenuto la posizione da leader.

Di seguito anche un post Instagram della coppia all’Isola:

